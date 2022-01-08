الرويسات أكبر مشروع لتطوير العشوائيات بجنوب سيناء.. طريق دائري وإسكان

تعمل الدولة جاهدة في تطوير العشوائيات في كل محافظات مصر، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ومن بين هذه المناطق منطقة الرويسات في جنوب سيناء التي يجرى العمل فيها على قدم وساق لتحويلها إلى منطقة حضارية تليق باسم ومكانة شرم الشيخ.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المجتمع المدني شريك للجهاز التنفيذي للمحافظة، موضحا «الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن تكون الرويسات من أفضل المناطق المطورة ضمن برنامج حياة كريمة على مستوى الجمهورية».

الرويسات مركز تجاري وصناعي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرويسات هي إحدى المناطق العامة في مدينة شرم الشيخ، وتعتبر المركز التجاري والصناعي لأن كل الورش والصناعات الحرفية موجودة داخل الرويسات، وهذا هو الهدف من إنشائها في بداية عام 2000.

مخطط تطوير الرويسات

وأكد «فودة» أنه عقد لقاء شعبيا مع أهالي الرويسات بحضور كافة الأجهزة التنفيذية لاستعراض مخطط التطوير الذي جرى إعداده على مدار ثلاث شهور لتصبح الرويسات منطقة حضارية مطورة تليق باسم ومكانة مدينة شرم الشيخ العالمية.

وأوضح المحافظ أن التطوير يشمل مناطق إسكان مختلفة لـ أكثر من 5000 وحدة سكنية و120 منزلا بدويا كمرحلة أولى، ومرافق، ومدرسة تعليم أساسي، ومدرسة ثانوي، معاهد فنية، مستشفى عام، خدمات صحية، خدمات حكومية، خدمات أمنية، مسجد، كنيسة، سنترال، مكتبة، خدمات ترفيهية، أنشطة حرفية، خدمات صناعية ولوجستية، مناطق وأحزمة خضراء، نقطة مطافي، خدمات اجتماعية، بالإضافة لطريق دائري بعرض 40 مترا، وطريق تجميعي بعرض 20 مترا، وطريق شرياني بعرض 36 مترا، وطريق داخلي بعرض 12 مترا.

لجنة لبحث مطالب الأهالي

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تشكيل لجنة برئاسة النائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب وممثلي أهالي الرويسات بشرم الشيخ، لبحث مطالب المواطنين، ووعد المحافظ ببحث كافة الطلبات والمقترحات والتعامل مع كل حالة على حدة في إطار المخطط التفصيلي للمنطقة.

طالب أهالي الرويسات خلال لقاء المحافظ بضرورة إعادة النظر في الطريق المؤدي إلى الرويسات لأن الدورات يستغرق أكثر من 20 دقيقة، وهذا يؤثر على عملية ذهاب الطلاب المدارس والموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بحل أزمة التكدس التي تحدث في الصباح والظهيرة وقت خروج وعودة الموظفين والطلاب.

وشدد المحافظ علي ضرورة الوقوف بجوار الدولة في هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أكبر مشروع تطوير شهدته منطقة عشوائية في جنوب سيناء.