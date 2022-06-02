وزير الشباب يشهد مؤتمر إعلان تنظيم معرض «سبورتس إكسبو 2023»

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، لإعلان عن تنظيم معرض «سبورتس إكسبو 2023» بمصر، الذى يعد معرض رياضي عالمي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، يٌقام على أرض مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقديم أحدث التقنيات والمنتجات في مجال الرياضي

يهدف المعرض، جذب كبرى الشركات لعرض وتقديم أحدث التقنيات والمنتجات فى المجال الرياضي، والالتقاء بصناع القرار في القطاع العام والخاص، وسيكون بمثابة ملتقى سنوي لكل المستثمرين ورواد الصناعة في مجال الرياضة، ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة في مجال الرياضة.

حضر فعاليات المؤتمر، المهندس حازم حمادة المدير التنفيذى لشركة «دلتا كونكس»، والمستشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية، وعدد من قيادات الوزارة.

فى كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية إقامة المعارض الرياضية الكبرى على غرار المعارض الدولية حيث تساهم فى فتح أسواق جديدة وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى، مبيناً أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الخاص بشكل كبير، ويأتى هذا الاهتمام بشكل عملي داخل وزارة الشباب والرياضة، مستندا على الحوكمة والشفافية والنزاهة فى تنفيذ مشروعات وبرامج مختلفة ومنها إقامة معرض «سبورتس إكسبو 2023م».

الشباب والرياضة دعمها كبير وغير مسبوق

لفت الدكتور أشرف صبحي، إلى أن مجالي الشباب والرياضة، يحصلان على دعم كبير وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص فى القطاع الرياضي، بجانب الحرص على تطوير مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة المنفذة بها، وكذلك المدن الشبابية ومنتديات الشباب ومراكز الابتكار والشبابى والتعلم.

عرض الوزير، حجم الاستثمار الحكومى المباشر حيث بلغ الدعم المنصرف من الموارد الذاتية للوزارة لرعاية الشباب والنشء من 2014 حتى 2022م ، بلغ نحو 2.5 مليار جنية، بجانب الاستثمارات الحكومية المباشرة «الميزانيات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة» بلغ 20.5 مليار جنيه، تم ضخها ما بين الإنشاءات الشبابية والرياضية والمشروعات المختلفة.

4050 ملعب خماسي وقانوني

استعرض الدكتور أشرف صبحي المشروعات الإنشائية التى تم إنجازها من موازنة الوزارة منها إنشاء وتطوير 4050 ملعب خماسى وقانونى، وإنشاء وتطوير (8 مدن شبابية، 30 مركز ابتكار شبابى وتعلم ومنتديات شبابية، 17 صالة مغطاة، 14 استادات رياضية، 13 أندية رياضية، 2 وحدة طب رياضى، 4 أندية لذوى الهمم والقدرات الخاصة، وإنشاء 253 مركزا للشباب و96 حمام سباحة.

يذكر أن معرض «سبورتس إكسبو 2023م»، ستتنوع مجالاته بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعى، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادى والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضى وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات، كما سيتضمن مؤتمر رياضى يناقش عدداً من المحاور منها «أحدث الاتجاهات والابتكارات فى صناعة الرياضة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار على الرياضة، والاستثمارات فى الرياضة، تأثير الرياضة وعلاقتها بحماية البيئة».