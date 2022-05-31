وزير الشباب يخطط لنشر لعبة الكروكيه وإدراجها ضمن السياحة الرياضية

وجّه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بوضع لعبة الكروكية ضمن خطة واستراتيجية الوزارة، لنشرها بجميع مراكز الشباب والمنشآت والهيئات الرياضية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وكذا إدراجها ضمن خطة الوزارة في السياحة الرياضية.

الوزير يلتقي رئيس اتحاد الكروكيه لبحث آليات الدعم لنشر اللعبة

وفي سياق ذلك التقى الوزير اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة، الدكتور محمد رسلان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكروكيه، والمهندس حاتم عصمت عضو مجلس الإدارة، لاستعراض أبرز متطلبات واحتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

خطة تشغيل ملاعب الكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

تطرق الاجتماع إلى الحديث حول الدعم المٌقدم من الوزارة لاتحاد الكروكيه، وخطة تشغيل الملاعب الخاصة بـ الكروكيه بمقر الاتحاد بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بجانب مناقشة الاستعدادات المتعلقة ببطولة مصر الدولية للكروكيه، ومشاركة مصر في بطولة العالم للكروكيه في أغسطس المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، تقديم الدعم والمساندة لاتحاد الكروكيه في ضوء السعي نحو نشر اللعبة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الاتحاد كونها لعبة رياضية اجتماعية، مطالباً مجلس الإدارة بالتفكير في آليات جديدة لتعظيم الموارد الذاتية للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وإعداد دراسة شاملة حول رؤية الاتحاد، وخططه المستقبلية بشأن تشغيل ملاعب المقر ونشر اللعبة، وتسويقها بالتعاون مع القطاع الخاص.

إدراج اللعبة ضمن فعاليات السياحة الرياضية التي تنفذها الوزارة

ووجه الدكتور أشرف صبحى بالتوسع في تنفيذ الفعاليات والأنشطة الخاصة بالكروكيه، وإدراج اللعبة ضمن فعاليات السياحة الرياضية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والمتابعة الدورية من قبل المعنيين بالوزارة مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، وجه رئيس اتحاد الكروكيه الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم على دعم جميع الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى سعى الاتحاد نحو تطوير اللعبة ونشرها على مستوى الجمهورية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوجهاً بعد ذلك لنشرها على مستوى القارة الإفريقية وفق مستهدفات الاتحاد الدولى