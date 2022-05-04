ثالث أيام العيد: أنشطة في مراكز الشباب.. وتجمعات بالمتنزهات.. ومصطافون على الشواطئ لمواجهة الحر

تواصلت احتفالات المواطنين بالمحافظات، اليوم، فى ثالث أيام عيد الفطر، بالخروج إلى الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة والنوادى ومراكز الشباب، وكذلك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

إقبال كبير على شواطئ رأس البر بدمياط

وشهدت شواطئ مدينة رأس البر ومنطقة اللسان والحدائق والمتنزهات بدمياط، إقبالاً كبيراً من أهالى المحافظة والوافدين إليها من المصطافين، للهروب من درجات الحرارة العالية. وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة، استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين، بمنظومة الإنقاذ لحالات الغرق، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الشواطئ لعدم استغلالهم، والالتزام بالعقد المبرم بين مستأجرى الشواطئ.

وقال وليد الشهاوى، رئيس المدينة، إن الشواطئ استقبلت أعداداً كبيرة من المصطافين ورواد المدينة لقضاء إجازة العيد، حيث تم تزويدها بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و5 أخرى للإسعاف، و33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، إضافة لتجهيز منطقة المعدات والمبانى الإدارية، وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ. وأكدت غرفة عمليات محافظة دمياط، أن جميع الاحتفالات مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق.

من ناحية أخرى، شهدت مراكز شباب القليوبية إقبالاً كثيفاً من المواطنين بمختلف أطيافهم من النشء والشباب والعائلات من اليوم الأول للعيد وما زالت الاحتفالات مستمرة. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات.

وأشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مراكز شباب المحافظة خلال الأيام الماضية من العيد استقبلت العديد من المواطنين، وأن المبادرة لاقت استحساناً وإعجاباً من الرواد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية داخل المحافظة. ووجّه «الصبروط» جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالاستمرار فى الاستعداد بكامل طاقتها ومرافقها خلال العيد، نظراً للنجاح الذى جرى تحقيقه فى اليوم الأول من استقبال المواطنين وتنفيذ مجموعة برامج وأنشطة، إضافة للاستمرار فى تنفيذ مبادرة «يوم ترفيهى بحياة كريمة» خلال تلك الفترة.

وفى مركز شباب الأحراز بشبين القناطر، استمرت فعاليات تنفيذ مبادرة يوم ترفيهى لمراكز «حياة كريمة»، حيث شهد المركز توافد الشباب والمواطنين من القرى المجاورة الواقعة فى نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث يفتح أبوابه للمواطنين، وتم تنفيذ فقرات استعراضية مثل الأراجوز والساحر وفقرات غنائية واستعراضية، فضلاً عن ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية بالإمكانات والمرافق المتاحة بالمركز.

وشهدت باقى المراكز والأندية على مستوى المحافظة تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج بجميع إدارات الشباب الفرعية، منها مراكز شباب الأمل، كفر عبيان، شبلنجة، مدينة الخانكة، العبور، 23 يوليو، المنشية ببنها، مساكن إسكو، القلج، كوم أشفين، سليم والوحدة بشبرا، القناطر الخيرية، ميت عاصم ببنها، نادى سكة حديد أبوزعبل.

وتضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات والبرامج، وتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، تتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات والمرافق الموجودة بالمركز من الملاهى وحمامات سباحة وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، واستمرت فرق الجوالة وأندية التطوع فى تنفيذ مبادرات المشاركة المجتمعية.

يوم ترفيهى فى قرى «حياة كريمة» بالدقهلية

وفى محافظة الدقهلية، فتحت مراكز الشباب أبوابها لاستقبال الجماهير والطلائع والشباب، حيث فتح مركز شباب قرية «كفر الشناوى»، إحدى قرى المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، التابع لإدارة شباب شربين، أبوابه لاستقبال المواطنين.

وقال علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية تحرص على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمنت الاحتفالية بمركز شباب «كفر الشناوى» العديد من الفقرات والبرامج، تضمنت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها استئجار بعض الملاهى وألعاب ترفيهية وإتاحتها للطلائع للاستفادة منها داخل مركز الشباب، ورسم البسمة والسعادة على وجوههم خلال العيد.

جدير بالذكر أن مبادرتى «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، و«يوم ترفيهى بقرى حياة كريمة»، تأتيان فى ضوء سياسة وزارة الرياضة بأهمية الدور المجتمعى لمراكز الشباب باعتبارها متنفساً للمواطنين لممارسة أنشطتهم وهواياتهم وأن مراكز الشباب لا يقتصر دورها فقط على تنفيذ البرامج والأنشطة بل يمتد لمشاركة المواطنين فى جميع المناسبات والفعاليات.

غرفة عمليات على مدار الساعة بسوهاج

وفى محافظة سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والغرف الفرعية فى المدن والأحياء ومديريات الخدمات المختلفة، لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى خلال العيد. وأوضح «الفقى» أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين، والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو شكاوى.

وأصدر المحافظ، فى وقت سابق، قراراً بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام، وعضوية مديرى إدارات الشئون المالية والإدارية، والتفتيش المالى والإدارى، والمتابعة الميدانية، والأزمات، والعلاقات العامة، على أن تعمل الغرفة على مدار 24 ساعة خلال الإجازة لمتابعة وتلقى البلاغات، والتعامل الفورى معها.

واستقبل محافظ سوهاج عدداً من المهنئين، الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة، من مختلف الفئات والقطاعات والطوائف، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.