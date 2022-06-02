بسمة وهبة: «متعاطفة مع إمبر هيرد حاسة في تقاصيل مقدرتش تظهرها»

تفاعلت الإعلامية بسمة وهبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع أزمة جوني ديب وإمبر هيرد، وخاصة بعد فوزه في القضية أمس وحصوله على تعويض مالي كبير.

وكتبت بسمة وهبي: «متعاطفة مع إمبر هيرد و حاسة إن فيه تفاصيل أكثر هي مقدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم لكن احترم للحكم القضائي أكيد في خبايا وأسرار إحنا ما نعرفهاش بس مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا».

وتابعت: «مع ذكر إن صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز الـ8 مليون دولار، مما يعني إفلاس وسمعة سيئة».

أزمة جوني وإمبر

بدأت أزمة جوني ديب منذ عام 2016، عندما حاولت إمبر هيرد تشويه سمعته في أثناء زواجهما، وطلبت الطلاق قائلة إنه كان يعنفها وشهرت به وانفصلا في 2016، لتعود مرة أخرى بالتشهير به في مقال ضد العنف الأسري عام 2018، لكنها لم تذكر اسمه في المقال.

و قرر بعدها جوني ديب رفع دعوة قضائية بالتشهير به، وطالب بتعويض قدرة 50 مليون دولار، لترد إمبر هي الأخرى برفع دعوه قضائية ضده، مطالبة بتعويض 100 مليون دولار، بسبب التشهير أيضا.

وبعد صراع أشهر طويلة في المحاكم، انتصر جوني ديب، وجاء الحكم لصالحه في القضية، وحكم له بتعويض منها قدره 15 مليون دولار، أما إمبر فقد حصلت على تعويض 2 مليون دولار، مع فرض عقوبة عليها بأن تتبرع بالتعويض للمراكز الخيرية ومركز الأطفال.