وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي «عمرو 7»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة (عمرو- 7)، الذي استمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة التي كان لها أكبر الأثر في تحويل التطوير والتحديث إلى واقع ملموس امتد إلى جميع الجوانب الإدارية للقوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات، التي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكل هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مشيراً إلى أن التأمين الإداري يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لنجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مؤكداً أهمية المحافظة على التأمين الفني والإداري للمركبات والمعدات والأسلحة في الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أثناء مراحل العمليات.