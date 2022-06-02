مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة بعد 4 أيام من طرحها

حققت أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة «بلالين»، حوالي مليون مشاهدة فقط على اليوتيوب بعد طرحها منذ 4 أيام.

أغنية «بلالين»، من كلمات وألحان إسلام شندي، وهي من توزيع شندي وخليل وإخراج بثينة.

محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنية «بلالين» التريند

وقال محمد رمضان، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إن أغنية «بلالين» في أول ساعات من طرحها تصدرت التريند في 11 دولة عربية وذكر خلال الفيديو عدد الدول العربية التي تصدر فيها التريند، وهي: ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، تونس».

ووجه رمضان الشكر لصناع كليب «بلالين»، قائلًا: «شكرًا لكل صناع أغنية بلالين، ثقة في الله دايمًا ناجحين».

وكشف رمضان عن سبب اختيار اسم «بلالين»، موضحًا: «أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهارده، كل صيف وأنتوا طيبين».

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

حفل محمد رمضان في تركيا

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في تركيا، والذي أعلن عنه منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر مجموعه صور أثناء تعاقده على الحفل مع الشركة المنظمة، وعلق عليها رمضان قائلًا: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».