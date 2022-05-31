طفل «جزيرة غمام» يقلد محمد رمضان على الهواء.. نفس حركات اليد والحواجب

قلد الطفل منذر مهران «سمير ابن محارب» في مسلسل جزيرة غمام، المطرب والممثل محمد رمضان، في حركاته بأغنية «مصباح علاء الدين»، على الهواء، في برنامج «السفيرة عزيزة»، وسط حفاوة من مقدمي البرنامج وباقي الحضور.

قدرته على التحدث بالصعيدية

قال منذر مهران، إنه يستطيع التحدث باللهجة الصعيدية بشكل جيد، وهو من محافظة سوهاج، ولم يسافر إليها من قبل، لكن جده يعلمه الحديث باللهجة الصعيدية.

تقليد الشخصيات منذ الصغر

أضاف «مهران»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أنه كان يقلد الشخصيات منذ الصغر، ومنهم الفنان محمد رمضان، الذي يعشقه، لافتا إلى أنه ذهب إلى مكتب كاستنج عندما وصل لسن 5 سنوات، وعمل مع «رمضان» في مسلسل البرنس، ثم في مسلسل ليالينا، والعمل الدرامي الإنس والنمس.

متنمرة للمرة الثانية

فيما قالت ريما مصطفى، صاحبة شخصية جليلة في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، خلال تصريحات في البرنامج ذاته، إنها تستطيع تقمص الشخصيات بسهولة، مبينة أن الفنان أحمد مكي كان دائم الضحك معها، وسط جو من الضحك الدائم في مكان التصوير، مبينة أنها لم تتخوف من تقديم شخصية فتاة متنمرة للمرة الثانية، مواصلة: «المدرسة كلها اتلمت عليا، وقالولي عاوزين نتصور معاكي».

تواصلها مع ماندو العدل

أشارت ريتال ظاظا، الطفلة التي ظهرت في مسلسل فاتن أمل حربي، إلى أن الفنان ماندو العدل، استعان بها بعد أن نفذت كاستنج، من أجل العمل في مسلسل في رمضان ووقع عليها الاختيار لتأدية الدور.