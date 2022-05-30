محمد رمضان يُحيي حفلا في تركيا خلال عيد الأضحى «صور»

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تعاقده لإحياء حفل غنائي في تركيا، حيث نشر محمد رمضان مجموعة صور أثناء تعاقده على الحفل.

وعلَّق محمد رمضان قائلا: «أكبر حفل في إسطنبول .. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى»

محمد رمضان يشكر صناع كليب بلالين

ووجَّه الفنان محمد رمضان أمس، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشكر لصناع كليب بلالين والذي تصدر تريند يوتيوب بعد الساعات الأولى من طرحه.

ونشر محمد رمضان الفيديو كليب وعلق عليه قائلا: «شكراً لكل صناع أغنية بلالين ثقة في الله دايماً ناجحين».

أغنية «بلالين» من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل والكليب من إخراج بثينة.

أغنية بلالين

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أغنية «بلالين» عبر تطبيق أنغامي، وتصدرت الأغنية في الساعات الأولى من طرحها التريند، كما حققت أعلى نسبة استماع عبر أنغامي.

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

وكان رمضان أعلن خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سبب اختياره لاسم بلالين، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهارده، كل صيف وأنتوا طيبين».