محمد رمضان يتصدر التريند في 11دولة عربية بأغنية بلالين

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدره التريند في 11 دولة عربية بكليب أغنية بلالين.

ونشر محمد رمضان، فيديو؛ ذكر خلاله عدد الدول العربية التي تصدر فيها التريند، وهي: ليبيا، مصر، الأردن، اليمن، المغرب، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، تونس».

وعلق محمد رمضان علي الفيديو: «اكتب اسم فريق كرة القدم اللي بيقول بلالين للمنافسين؟! أكتر فريق هيتكتب هنعمله فيديو بالأغنية على الاستوري».

محمد رمضان يطرح أغنية بلالين

وطرح الفنان محمد رمضان، أمس، أغنية «بلالين»، عبر قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وهي من توزيع شندي وخليل وإخراج بثينة.

وحقق الكليب نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».