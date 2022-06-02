تكليف قيادات جديدة لتطوير قطاع الخدمات الصحية بالبحيرة

أصدر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة، وذلك لصالح العمل، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تكليف هالة عبد الرازق بإدارة مكافحة الأمراض المعدية

تضمنت قرارات وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ندب الدكتورة هالة عبد الرازق خليل، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك بجانب عملها كمسئول الترصد بالمديرية، وذلك لصالح العمل.

تكليف أبوراوي لإدارة مستشفى حميات كفر الدوار

كما تم ندب الدكتور أبو راوي اسماعيل أبوراوي عبدالمقصود، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى حميات كفر الدوار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

تكليف شلبي بإدارة مراقبة الأغذية

وكذلك تم تكليف الدكتور حسن عبد الرؤوف عبد العليم شلبي، بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الصيدلة، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة في البحيرة، أن هذه القرارات تهدف في المقام الأول إلى تطوير الأداء في المنظومة الصحية، لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.