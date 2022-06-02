الصورة الأولى من كواليس فيلم «نمبر وان»

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الصورة الأولى من كواليس فيلمة الجديد «نمبر وان».

ونشر رمضان صورة من كواليس تصوير فيلم «نمبر وان»، وظهر خلال الصورة بـ«اللوك الجديد» للشخصية التي يجسدها في الفيلم، إذ أطلق لحيته وكانت بنية اللون، وبصدر عاري، وحلقة رأس أشبه بقصة الشعر الشهيرة بالكابوربا.

محمد رمضان يروج لفيلم نمبر وان

روج الفنان محمد رمضان الشهر الماضي لفيلمه الجديد «نمبر وان»، إذ نشر فيديو له في أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية، استعدادا للفيلم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتب محمد قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».

كليب بلالين

وطرح محمد رمضان منذ 4أيام أغنيته الجديدة بلالين والتي حصدت حتي الان مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب،وقد تصدرت الاغنيه التريند في 11دولة عربية.

أغنية «بلالين»، من كلمات وألحان إسلام شندي، وهي من توزيع شندي وخليل وإخراج بثينة.