رجال الشرطة يشاركون في حملة للتبرع بالدم

قامت مديريتى أمن المنوفية والشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملتين للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.