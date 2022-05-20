سميرة أحمد تغيب عن تكريمها بسبب سمير صبري.. ودقيقة حداد بـ«الكاثوليكي»

اعتذرت الفنانة سميرة أحمد عن حضور تكريمها، في حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم، وذلك بعد وفاة الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، حيث كان من المقرر أن يحضر الفنان الراحل برفقتها حفل التكريم، وفقا لتصريحاتها لـ «الوطن».

طالب الأب بطرس دانيال خلال كلمته بافتتاح الدورة الـ70 من المهرجان الكاثوليكي، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان سمير صبري، وقال إن إدارة المهرجان قررت إهداء الدورة لروح الفنان سمير صبري مع الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

سميرة أحمد تعتذر عن حضور تكريم المهرجان الكاثوليكي بسبب سمير صبري

وقالت الفنانة سميرة أحمد إنها اتفقت مع الفنان سمير صبري أن يتواجد معها أثناء استلام تكريمها اليوم، وكان من المقرر أن تذهب إليه في الفندق الذي يقطع فيه ويتجهان إلى الحفل معا، وأكدت أنها كانت تتواصل مع الفنان الراحل يوميا وتزوره بشكل مستمر في الفندق الذي قرر أن يكون محل إقامته بعد خروجه من المستشفى في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الفنان الراحل كان من المقرر أن يحضر حفل افتتاح الدورة الـ 70 من المهرجان، قائلا لـ «الوطن»: «تحدثت معه من يومين وكان متحمس للحضور جدا، وكان من المقرر أن يتواجد برفقة الفنانة سميرة أحمد في تكريمها ولكنها اغتذرت عن الحضور اليوم بسبب حالة الوفاة».

نجوم الفن في افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان «الكاثوليكي للسينما»

وحرص عدد من الفنانين على التوافد لحضور حفل افتتاح المركز الكاثوليكي، وكان في مقدمة الحضور أحمد عبد العزيز، إلهام شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، غادة رجب من المقرر أن تقدم أغنية للراحلين من كلمات زوجها حسن عبد الله.