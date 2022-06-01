رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 عبر موقع النيابة العامة

يبحث العديد من المواطنين في جميع محافظات على مستوى كافة أنحاء الجمهورية عن أسهل الطرق في الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022، بدلا من الذهاب إلى المصالح الحكومية وضياع المزيد من الوقت في الوقوف في طوابير طويلة، وإنهاء العديد من الإجراءات، لذا تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 من خلال موقع النيابة العامة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022

ويستطيع كافة المواطنين معرفة قيمة المخالفات على السيارات من خلال زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة والمختص بتقديم كافة خدمات المرور، ويستطيع المواطنين الاستفادة منه في أي وقت، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 عبر موقع النيابة العامة

وعلى من يرغب في الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات 2022 في أي وقت، أن يتبع الخطوات الآتية عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصته النيابة العامة لخدمات المرور:

1 - يجب في البداية أن يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المختص بخدمات المرور من خلال هذا الرابط.

2 - سيظهر العديد من خدمات المرور ومن أبرزها: الاستعلامات، والتصالح الفوري، والتظلمات، والدفع.

3 - يجب اختيار خدمة «الاستعلامات» والضغط عليها.

4 - تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن مخالفات المرور وبها اختيارين: مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.

5 - ينبغي اختيار أيقونة باسم «مخالفات رخص المركبات» ثم الضغط على «استمرار».

6 - ستظهر بعدها الصفحة المخصصة لمخالفات رخص المركبات، وبها العديد من البيانات التي يجب إدخالها، ومنها: الاختيار ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط» وذلك للوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.

7 - في النهاية يضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

8 - ثم ستظهر كافة مخالفات المرور بالتفاصيل الكاملة.