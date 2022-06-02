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مدبولي: البنك الإسلامي للتنمية شريك في مشروعات قومية بمصر تجاوزت 17 مليار دولار

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شريف سليمان
08:26 م | الخميس 02 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية مهمة للغاية، كونها شريك رئيس في تمويل التنمية، وبالتالي فإن ثمة علاقات تعاون وطيدة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، إذ نسعد بكونه شريكا رئيسا في مشروعات تنموية، تجاوزت 17 مليار دولار أمريكي، منذ تأسيس البنك في عام 1974م.

مدبولي: نعتز باستضافة قمة المناخ

وأضاف مدبولي، في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مصر تعتز بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 في شرم الشيخ، التي تأتي انعكاسا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا ودوليا، خصوصا أن هذا المؤتمر، سيتيح منبرا لدولنا الشقيقة للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة.

وتابع: «لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، على إنجاح هذا الحدث العالمي، الذي يستهدف تحقيق التقدم الملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيف والحد من التلوث البيئي، والتخفيف من تداعياته السلبية».

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بقلم شريف سليمان