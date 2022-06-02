رئيس الوزراء: العالم يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية شديدة التعقيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحًا أن ما نشهده في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى وغير المسبوقة من رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

التغيرات الجيوسياسية طالت الجميع

وأضاف مدبولي، في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الاجتماعات تأتي هذا العام، في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، وفي وقت ما زالت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين، مستمرة، بل زاد عليها ما نشهده جميعا من تغيرات جيوسياية، طالت تداعياتها السياسية والاقتصادية، جميع دول العالم بلا استثناء.

مدبولي: نواجه أزمة اقتصادية عالمية

وأردف: «نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، تتسم بكونها مركبة وشديدة التعقيد، فما لبث العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة، حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تمتد أثارها الانتشارية إلى أبعد ما ندركه في الوقت الراهن».