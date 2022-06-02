مدبولي: جهود الدولة عززت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها، واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه، ونراه النهج الأمثل للتعاون مع مؤسسات التمويل الوطنية والاقليمية والدولية الأخرى، لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الراهنة.

مدبولي: استمرار تنفيذ مشروعات التنمية

وشدد مدبولي، خلال كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ، على ضرورة استمرار تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة، لتحقيق الربط الإقليمي، وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.

الدولة أنجزت عددا كبيرا من الإصلاحات

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أنها أنجزت بالفعل عددًا كبيرًا من الإصلاحات، لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفت مدبولي، إلى أن كل الجهود بذلتها الدولة، ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات للنمو الإيجابي رغم صعوبة التحديات.