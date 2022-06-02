مدبولي: تأثيرات ظاهرة تغير المناخ تحول دون استفادة العالم من التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ حقيقة دامغة، فهي قضية بالغة الخطورة، خاصةً مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والطاقة والموارد المائية وسلاسل التوريد والإمداد، فضلا عن آثارها على قطاعات الصحة العامة والأمن الغذائي والتعليم وفرص العمل.

مدبولي: التغير المناخي يمثل ضغطا على اقتصاديات العالم

وأضاف «مدبولي» في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية وتمثل ضغطا على اقتصاديات العالم وبخاصة مع زيادة التحديات في ظل جائحة كورونا.

مدبولي: يجب العمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام

وتابع: «متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة تواجه دول العالم أجمع، وفي القلب منه دولنا الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية والتحول نحو اقتصادات المعرفة وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، مع ضرورة أن تعمل دولنا الشقيقة بشكل جاد على تنمية كل المعاملات البينية، خاصةً في التجارة والاستثمار وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول الأعضاء من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات».