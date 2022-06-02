مدبولي: الدولة أنهت برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل بدء جائحة كورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ما قامت به الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها عولت على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والداعمة لاحتياجات المواطن من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبرى والموثوقة في إحداث التنمية، والمساهمة في تهيئة البنية التحتية اللازمة للاستثمار، بالإضافة لتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية.

الحكومة نفذت برنامجا شاملا مع صندوق النقد لاستعادة استقرار الاقتصاد

ولفت «مدبولي» خلال كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أنه في نوفمبر 2016 نفذت الحكومة برنامجا شاملا مع صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار الاقتصاد كليا، وإعادة مصر إلى مسار النمو الاقتصادي القوي والمستدام.

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود أمام الجائحة

وأشار إلى أن من الجيد أن الدولة أنهت البرنامج قبل بدء جائحة كورونا مباشرة، ما مكّن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة، مستشهدًا بتصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر حين أشارت في أغسطس 2020 إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صمود اقتصادها والاستجابة السريعة والشاملة للجائحة.