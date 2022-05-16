الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.. «المصرية للاتصالات» توضح

ما زالت شريحة كبيرة من المواطنين، تواصل عملية البحث والاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي، المقرر دفعها هذا الأسبوع، تفاديا لفصل خدمة الإنترنت المنزلي من الهواتف التي تشهد تراكما للفواتير، لهذا يحرص العديد على الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي، بشكل شهرى ومتواصل.

وفى إطار حرص بوابة «الوطن»، على تقديم كل ما يهم القراء والمتابعين لها، نوضح من خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

طرق الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط الإلكتروني

- اختر أيقونة خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط الإلكتروني.

- ستظهر الصفحة الخاصة ببيانات التليفون الأرضي، التي يدخل فيها العميل كود المحافظة ورقم الهاتف الخاص به.

- تظهر بيانات الهاتف المذكور، وقيمة فاتورة التليفون الأرضي المقررة عليه، والمرتبط بخدمة الإنترنت المنزلي.

- في حالة الرغبة في دفع فاتورة التليفون، يضغط العميل على الأيقونة الخاصة بالسداد.

- يكتب العميل البيانات الخاصة بخط التليفون الأرضي.

- الضغط على أيقونة سدد من أجل اختيار طرق السداد.

- اختيار طريقة الدفع الملائمة للعميل، عن طريق الفيزا كارد، أو من خلال إحدى شركات التحصيل الإلكتروني، مثل «مصاري، أمان، أو فوري، أو غيرها» من الشركات المختلفة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

وكان آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل الماضي، هو يوم 15 مايو الحالي، إذ تتضمن محاسبة العملاء عن فترة استهلاك أشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وفي حال عدم السداد قبل الموعد المعلن عنه، تفرض الشركة على العميل غرامات تأخير، وقد تضطر لوقف الخدمة عن الخط الأرضي.