«المصرية للاتصالات» تعلن عن مزاد علني لبيع 124 سيارة مختلفة الماركات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مزاد علني، وذلك لبيع ماركات مختلفة من السيارات المملوكة للشركة، وبحالة جيدة، وذلك نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الشركة، في إعلان رسمي، نشر أمس في أحد الصحف القومية، أنّ المزاد العلني سيقام بجلسة يوم الأحد الموافق 29 مايو 2020، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر نادي الشركة المصرية للاتصالات، والكائن بحي العجوزة، في 82 كورنيش النيل، أمام المعهد البريطاني والسيرك القومي .

وأشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أنه ستقوم من خلال المزاد بطرح عدد 124 سيارة مختلفة الأشكال والماركات، من ممتلكات الشركة وبحالة جيدة للبيع.

ماركات السيارات المعروضة للبيع

- سيارات من ماركة مرسيدس.

- سيارات من ماركة شاهين.

- سيارات من ماركة نيسان.

- سيارات من ماركة سوزوكي.

- سيارات من ماركة فيات.

- سيارات من ماركة bmw .

- سيارات من ماركة تويوتا.

- سيارات من ماركة بيد فورد.

- سيارات من ماركة دايو.

- سيارات من ماركة شانا.

- سيارات من ماركة وايسورزو.

- سيارات من ماركة شيفرولية.

- سيارات من ماركة ميتسوبيشي.

بالإضافة إلى عدد من الموتوسيكلات، وونش، وأتوبيسات وميكروباصات، وميني باص، وأن جميع المعروضات في حالة استعمال جيدة.

موعد ومكان المزاد

ويقام المزاد يوم الأحد 29-5-2022، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بنادي المصرية للاتصالات بمنطقة العجوزة.

يذكر أن طارق محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة، سبق وأكد أنّ سوق السيارات المستعملة، أصبح يشهد انتعاشة كبيرة حاليًا، وأن شريحة كبيرة من المصريين، من راغبي شراء السيارات المستعملة، يبحثون عن السيارات، التي تبدأ موديلاتها من 2005، لأنها موفرة كثيرا للوقود وأكثر اقتصاديا، إضافة إلى أن أسعار قطع الغيار في متناول الجميع.

واضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته سابقة لـ«الوطن»، أن سعر السيارات المستعملة فى الاسواق المحلية المصرية، يبدأ من 25 ألف جنيه فقط، ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك فيما يخص 6 ماركات مختلفة من السيارات.