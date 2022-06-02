مدبولي: الدولة أطلقت حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاعات كثيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أطلقت حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء في الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الصناعة وأنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة والصحة، مع التركيز على النمو الأخضر، بالإضافة لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية الخاصة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي.

الدولة تؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات

وشدد «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن الدولة تؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في أوقات السعة والأزمة خاصة عندما تشتد الازمات لافتًا إلى ان اخر توجهات الدولة في ذلك الامر يتمثل في تدشين الشراكة الصناعية التكاملية المصرية الإماراتية الأردنية لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والذي تم اطلاقه في أبوظبي منذ أيام قليلة معتبرًا أنها تشكل نموذج لبداية النمو والتعاون بين الدول العربية والإسلامية خلال الفترة القادمة مؤكدًا على أن مصر تطمح في تحقيق المزيد والمزيد.

تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التنمية المستدامة

وأشار إلى أن الدولة تعمل على المشاركة الفاعلة في جميع مبادرات التنمية على المستوى الإقليمي والعربي والأممي، وذلك من واقع مسؤولياتها وحرصها الدائم على التعاون مع جميع أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية وأن مصر تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، فتشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.