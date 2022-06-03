أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-6-2022 في مصر

لا يستغني الناس عن منتجات الدواجن من بيض وبانيه وغيرها، لذا يهتمون ببورصة وأسعار الدواجن بجميع مشتقاتها وأنواعها في الأسواق.

وفي إطار الاهتمام باللحوم البيضاء وعملها على تقوية جهاز المناعة واحتوائها على البروتين المهم لصحة الجسم، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن ومشتقاتها وأسعار السمان والبط والرومي والكتاكيت، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

واختلفت أسعار الدواجن اليوم وفق نوعها في سلاسل المحلات التجارية الكبرى:

تراوح سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 140 إلى 170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 111 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

كفتة فراخ بسعر 94 جنيهًا.

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام ، ما بين 77 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب الوزن والتغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج بالعظم 60 جنيها.

لانشون فراخ وزن كيلو بسعر 110 جنيهات.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى 140 جنيهًا.

طبق أوراك تراوح ما بين 55 إلى 100 جنيه.

طبق أجنحة تراوح ما بين 35 إلى 55 جنيهًا.

سعر طبق كبد وقوانص نحو 82 جنيهًا.

طبق كبدة فراخ بسعر ما بين 67 إلى 97 جنيها.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 إلى 70 جنيها للكيلو.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلي، ما بين 3 إلى 9 جنيهات، حسب تكلفة النقل.

وصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 9 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

وكان الاستقرار كذلك حليف أسعار الديوك الرومي، إذ وصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار البط اليوم

وبشأن أسعار البط اليوم، فسجلت البطة الكاملة مذبوحة ومعبأة وزن 2800 جرام بسعر 140 إلى 233 جنيهًا.