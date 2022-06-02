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التنسيقية تشارك في فعاليات برنامج «منحة ناصر» للقيادة الدولية

كتب:

حسام حربى
10:08 م | الخميس 02 يونيو 2022
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات «منحة ناصر» للقيادة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة شباب من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

فاعليات منحة ناصر للقيادة

حضر الفعالية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة في كل المجالات.

ورحب الوزير بوفد التنسيقية المشارك في افتتاح برنامج «منحة ناصر» للقيادة الدولية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد التنسيقية عددا من النواب منهم، أكمل نجاتي، مي كرم، ، نشوى الشريف، محمد عمارة .

وشارك من أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مؤمن سيد، حسام الدين محمود، حسن ضوه، أحمد موسى، حسام رأفت، رشيدة دعبس، زوسر تيتو، ومريم النجدي.

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