منتدى السياسات العامة بـ«التنسيقية» يناقش الملفات المقترحة للحوار الوطني

عقد منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا بمقر التنسيقية، لبحث عدد من الموضوعات المهمة المطروحة من الأعضاء، للمشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مكلفا الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته.

حوار موسع بين أعضاء المنتدى

ودار خلال الاجتماع الذي عقد أمس، حوار موسع بين أعضاء منتدى التنسيقية، حول هذه الموضوعات، التي من أهمها تعزيز المشاركة السياسية، والأمن المائي لمصر، وملف العلاقات الخارجية، وعدد من الملفات المهمة التي سيطرحها أعضاء التنسيقية خلال الحوار الوطني.

واتفق الحضور، على الصيغة النهائية لهذه الملفات، استعدادا لعرضها على باقي أعضاء التنسيقية، ثم تجهيزها للحوار الوطني المزمع بدء أعماله في القريب العاجل.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

حضر الاجتماع، إبراهيم رمضان، المنسق العام لمنتدى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وماجد طلعت، ومحمد غنيم، وأمين بدر ومحمد الصعيدي وأحمد عمرو وإيرينى ملاك وعماد غنيم وجميله ذكى، أعضاء المنتدى، ومن أمانة سر المنتديات نيفين اسكندر.