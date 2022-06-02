أستاذ مناعة: مصر قطعت شوطا في تصنيع اللقاحات

قال الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة وتصنيع اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن الاستثمار في اللقاحات طويل الأجل، ومصر قطعت خطوات في تصنيع اللقاحات وهذا يحتاج دعمًا كبيرًا من صناع القرار وتوفير مناخ جاذب للشركات التي ستعمل على التصنيع.

سوق كبير في تصنيع اللقاحات أمام مصر

أضاف «سلمان» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجري إنشاء أكثر من مكان في مصر لتسهيل إنتاج اللقاحات وستكون من الأنواع التقليدية، مواصلًا: «مصر عندها سوق في إفريقيا والشرق الأوسط مكون من مليار شخص، وفي تنافس في المنطقة عشان تكون كل دولة مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات، واللي هيبتدي هيلاقي الشركات بتفتح فيها».

عوامل انتشار الفيروسات والأوبئة

وأوضح أستاذ المناعة وتصنيع اللقاحات بجامعة أكسفورد، أن الأوبئة موجودة قبل ظهور الإنسان على الأرض بـ3 مليارات سنة، لافتًا إلى أنه منذ عام 2000 حتى الآن ظهرت نحو 9 أمراض محلية وإقليمية وأوبئة مثل زيكا وإيبولا وكورونا وإنفلوانزا الخنازير بمعدل مرض كل سنتين، مشيرًا إلى أن إيقاع الحياة حاليًا يسهل فيه التنقل والسفر، وهذا يزيد فرص انتشار المرض من مكان إلى آخر، وكذلك التعامل الخاطئ مع الحيوانات بجانب التغير المناخي.