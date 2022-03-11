أستاذ علم المناعة: نستطيع إنتاج أنسجة من الخلايا الجذعية معمليا

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بإنجلترا، إن هناك عدة أبحاث حول استخدام الخلايا الجذعية بعضها أُجري على خلايا الضفادع التي يمكن برمجتها باستخدام المواد الكيميائية لتؤدي وظيفة ما في خلايا الجلد على سبيل المثال.

إنتاج الأنسجة من الخلايا الجذعية

وأوضح «سالمان»، خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، مساء الجمعة: لدينا القدرة على إنتاج الأنسجة من الخلايا الجذعية، ولكن حتى الآن لم نصل لتحويلها معمليًا إلى أعضاء فعالة تؤدي دورًا وظيفيًا مثل أحد أعضاء الجسم.

تحويل الخلايا الجذعية مستقبلًا

وأشار أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بإنجلترا، إلى أن هناك قصورًا في إنتاج روبوت باستخدام الخلايا الجذعية حتى الآن، ولكن مع الوقت يمكن تطوير ذلك من خلال طرق أخرى تمكن الخلايا الجذعية من التحول لأشكال مختلفة عن المعتادة حاليًا.