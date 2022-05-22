الكنيسة عن لقاء الرئيس بممثلي كنائس الشرق الأوسط: مفرح لجميع الوفود

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط من مختلف الدول وكان لهذا اللقاء صدى واسع ومفرح لدى جميع الوفود وممثلي الكنائس وأيضًا في بلادهم.

الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية

كما وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال بيان لها منذ قليل، خالص الشكر لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ونخص وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لدورهم الكبير في تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة في انعقاد الجمعية العامة.

كما تقدمت الكنيسة بالشكر أيضًا لمحافظة البحيرة وشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي والعلاقات العامة بمطار القاهرة وكل العاملين بالمطار وبالصالة الخاصة بكبار الزوار، والذين قاموا بجهد كبير من أجل تسهيل جميع إجراءات الوصول والعودة، وتوجيه الشكر لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بتأمين هذا الحدث الكبير.

انعقاد الجمعية العامة لأول مرة في مصر

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ختام بيانها: «نشكر الله أن هذه الجمعية العامة والتي لأول مرة يتم انعقادها داخل مصر والتي أشاد جميع الوفود من مختلف الدول بحفاوة الاستقبال من بداية وصولهم وحتى مغادرتهم مصر، و كذلك مستوى التنظيم الرائع الذي لهذا الحدث الكبير الذي يليق بمصرنا الحبيبة، حيث أعرب جميع المشاركين من مختلف الدول عن فرحتهم بوجودهم في مصر. دمتم ودامت مصرنا الحبيبة بالبركة والسلام والمحبة»