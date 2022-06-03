الصيرفي: أتمنى وجود دمياط جديدة للأخشاب في كل محافظة

قال هانى الصيرفي، مدير ومؤسس إحدى الشركات بالسويد، إن الخشب سلع استراتيجية وتحتاج دائما للتنمية لأن كل الصناعات تحتاج الخشب، لافتا إلى أن مصر أكبر مستورد في العالم للخشب وتصدر الأثاث لحوض البحر المتوسط بعد تصنيعه في دمياط، مبينا أن فكرة تجميع صناعة الأثاث في مدينة دمياط الجديدة رائعة لتسهيل التصنيع والتصدير موضحا أنه يتمنى إنشاء مدن تصنيع خشب جديدة في كل محافظة في مصر.

دولة ستحتاج الخشب الفترة المقبلة

أضاف «الصيرفي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن باكستان والهند ستحتاج أخشاب كثيرة وكذلك الدول التي حدث فيها ربيع عربي لأنها تحتاج إعادة إعمار وستدخل في طلب خشب كثير الفترة المقبلة، موضحا أن الأخشاب التي يصنع منها الأثاث تظهر في الدولة الباردة وليست الحارة، لافتا إلى أن الصين أكبر مصدر للموبيليا مشيرا إلى أنها اعتمدت على المصانع العملاقة للخشب ولكن مصر تعتمد على الحرف اليدوية في الخشب وهذا يجب تطويره في أسرع وقت.

رواج للموبيليا المصري

وأشار مدير ومؤسس إحدى الشركات بالسويد، إلى أنه يجب تصنيع موبيليا مميكنة ومصانع، لافتا إلى أن الموبيليا المصرية تلقى رواجا في إفريقيا ولكن غالية ولا تنافس مع المنتج الصيني والتركي رغم أن جودة مصر أعلى لذا يجب توطين الصناعة في مصر، مبينا رغبة إفريقيا فتح مصانع أخشاب في مصر للدخول السوق الإفريقية.