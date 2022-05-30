سعر الخشب اليوم.. انخفاض الدولار الحل الوحيد للارتفاعات المتتالية

ارتفاع كبير يشهده سعر الخشب اليوم في الأسواق المحلية المصرية، وذلك بسبب تذبذب سعر الدولار، الذي يشهد ارتفاعًا بشكل يومي، مما أثر بشكل كبير على عدد كبير من أسعار السلع المختلفة ومنها الخشب.

جاء ذلك وفقًا لما كشفه المهندس محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستورين بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أكّد لـ«الوطن» أنَّ سعر الخشب اليوم أصبح مرتفعًا عن الأيام الماضية وبشكل كبير ومازال يواصل الارتفاع.

سعر الخشب اليوم

وتابع «التاجوري»، أنَّ سعر الخشب في الأيام الماضية، كان يسجل 7 آلاف و500 جنيه للمتر المكعب، وبعد ذلك سجل 8 آلاف جنيه للمتر المكعب، ووصل السعر اليوم إلى 11 ألف جنيه للمتر المكعب، مشيرًا إلى أنَّ ارتفاع هذه الأسعار في الخشب، أصبح يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار الخشب الخاص بمواد البناء، وأسعار الخشب الخاص بصناعة الأساس، وهذه مشكلة كبيرة يتعرض لها حاليا التجار والمواطنين.

ولفت إلى أنَّ الأمر الوحيد الذي سينهي أزمة الارتفاع المتواصل في الأسعار هو انخفاض سعر الدولار، أما في حالة استمرار التذبذب الموجود حاليًا في أسعار الدولار، واستمرار ذلك، سيتواصل أيضًا الارتفاع في أسعار الخشب، مشيرًا إلى أنَّ شعبة المستوردين حاليًا تعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة.

تذبذب أسعار مواد البناء

وفي سياق آخر، شهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية تذبذبًا واضحًا خلال الأيام الماضية، إذ سجل سعر طن الأسمنت لشركة قنا 1150 جنيهًا، في حين سجل سعر الطن بشركة ببني سويف 1140 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1160 جنيهًا، وطن أسمنت السويدي تراوح بين 1185 جنيهًا و1190 جنيهًا.

كما سجل سعر طن حديد سرحان 19100 جنيه، ووطن حديد عطية 19 ألفًا و100 جنيه، وطن من حديد عز 19 ألفًا و400 جنيه، وطن حديد الكومي 19 ألف جنيه، وطن حديد المراكبي 19 ألفًا و100 جنيه.