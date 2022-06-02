أسعار تذاكر الحج 2022.. مصر للطيران تفتح باب الحجز يوم 8 يونيو

مع انطلاق موسم الحج، اليوم، أعلنت مصر للطيران بدء الحجز وإصدار تذاكر السفر لموسم الحج هذا العام، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يونيو الحالي، وحتى يوم الأحد 3 يوليو المقبل.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار تذاكر مصر للطيران من أجل السفر لأداء فريضة الحج.

كيف تحصل على تذاكر مصر للطيران؟

يتم حجز التذاكر يوميا من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الساعة ٨ ونصف مساء، من خلال إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران التي تتواجد في 13 أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر.

أسعار تذاكر مصر للطيران للسفر للحج

كانت مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر الحج لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ الدرجة السياحية من 16990 جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، وسعر يصل إلى 18990 جنيه مصري على درجة رجال الأعمال.

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران على خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس الدرجة السياحية من 17990 جنيها.

ويصل سعر التذكرة وفقا لما أعلنته شركة مصر للطيران، في بيان لها، إلى 19990 جنيها مصريا على درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.

وذكرت شركة مصر للطيران أبرز التعليمات والاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة العربية السعودية والتي يجب توافرها في المسافرين لأداء فريضة الحج هذا الموسم وهي كالتالي:

1- يشترط أن يكون الحاج من الفئة العمرية أقل من ٦٥ عاما.

2- كما اشترطت المملكة على المسافرين إستكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة.

3- يجب تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال 72 ساعة قبل السفر للملكة.