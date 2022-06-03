حنان ترك في أحدث ظهور لها: «أنا في غربة.. ومحدش يصدق أي أكاذيب عني»

طلت الفنانة حنان ترك، على جمهورها، بعد غيابٍ طويل، في بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك للإعلان عن صفحتها الرسمية، لاسيما بعد انتشار الصفحات التي انتحلت صفتها خلال السنوات الماضية، ونُسبت لها آراء في قضايا شائكة ومختلفة.

أنا مش هسكت على اللي بينتحل صفتي على فيس بوك

وقالت حنان ترك، في بث مباشر «أنا مش هسكت على اللي كان بينتحل صفتي على فيس بوك، يا إما يشيل أي منشور كان بيتكلم فيه باسمي، يا هاخد إجراءات قانونية ضده، أنا وثقت صفحتي الرسمية خلاص».

وأشارت حنان ترك، إلى أنها أنشأت قناة خاصة بها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قائلة: «هتواصل مع جمهوري من خلالها، بدل ما الجمهور يصدق أكاذيب عني في حتت تانية، وللأسف أنا وقتي ضيق، عشان أنا في غربة، وولادي مسؤولين مني، لكن هلاقي وقت هكون معاكم».

وأضافت حنان ترك، «ممكن أطلع لايف معاكم كل شوية وأجاوب على اسئلتكم، وممكن أقولكم حكايات عني وأولادي»، مُعتذرة لجمهورها عن الأداء الذي ظهرت به في أول بث مباشر لها على فيس بوك، قائلة: «أنا جاهلة في موضوع السوشيال ميديا، معلش الموضوع جديد عليا في اللايفات».

واستطردت حنان ترك «عاوزاكم تساعدوني، على أي حد يتكلم باسمي، تبقوا واقفين له، أنتم عارفين كويس ممكن حنان تقول إيه ومتقولش إيه.. كان فيه صفحات كتير بتنتحل اسمي، وتتكلم باسم الدين والسياسة وحاجات غريبة جدًا أنا ماليش علاقة بيها، ولا عمري هنزل منشورات بالشكل ده، وده لأن أنا سياسًا جاهلة جدًا وليس لدي وعي سياسي إطلاقًا إن أنصح حد، وإن أنظر سياسًا، وبالنسبة للدين، بقول من وقت ما اتحجبت عام 2007، أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة وليس الدعاة، الدعوة دي كبيرة جدًا، الدعوة في سبيل الله ده موضوع كبير جدًا محتاج علم وفقة، مش أي حد يقدر يعملها، أنا فين والكلام الكبير ده فين؟».