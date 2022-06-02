حنان ترك تطل على جمهورها في «لايف» عبر حسابها على «فيسبوك».. اليوم

للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الغياب، قررت الفنانة المعتزلة حنان ترك الظهور من خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي والموثق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفقا لما أعلنته في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، منذ قليل.

حنان ترك عن سبب اللايف: في صفحات بتتكلم باسمي

وأرجعت الفنانة المعتزلة سبب ذلك القرار إلى أن مجموعة كبيرة من الصفحات تنتحل شخصيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنشر عددا من التصريحات المزعومة على لسانها وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الهجوم ضدها.

وقالت الفنانة حنان ترك في تغريدتها: «في صفحات كتير بتتكلم باسمي وأنا غير مسؤولة عنها، حبيت اعملكو فيديو مباشر من صفحتي الرسمية على الفيسبوك للتوضيح، هكون معاكم إن شاء الله لايف النهاردة الخميس الساعة 11 ونصف مساء بتوقيت القاهرة»، كما أرفقت بالتغريدة الرابط الخاص بحسابها على «فيسبوك»، والذي تم توثيقه في مايو الماضي.

هجوم على حنان ترك بسبب حسابات تحمل اسمها

وتعرضت حنان ترك لـ حالة واسعة من الهجوم بسبب تدوينة نشرها أحد الحسابات الذي يحمل اسمها على «فيسبوك»، حول تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، لم يتوقف الهجوم على المتابعين فقط بل وصل لعدد من الفنانين من بينهم مراد مكرم ووائل عبد العزيز.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الفنانة حنان ترك عدم صلتها بالصفحات التي تستغل اسمها، وطالبت الجمهور بعدم الانسياق خلف تلك الصفحات التي وصفتها بـ «المزورة المدعية»، قائلة في تدوينة على «إنستجرام»: «في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها، وقدمت بلاغات لإدارة الفيسبوك لغلقها وحتى ذلك الوقت لم تغلق، وفي انتظار رد إدارة الفيسبوك فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر على الفيسبوك».