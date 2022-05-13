حنان ترك ومحمد عبده ومحمود عبدالمغني ينعون الشيخ خليفة: خالص التعازي

حزن شديد أصاب الوطن العربي بأكمله بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، صباح اليوم الجمعة، وحرص عدد كبير من الفنانين ونجوم الإعلام في مصر والوطن العربي على نعيه وتقديم العزاء لأسرته.

ونشر الفنان محمود عبد المغني صورة للرئيس الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بخالص الحزن والأسى أتقدم بخالص العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة».

حنان ترك تنعى وفاة رئيس الإمارات

كما شاركت الفنانة حنان ترك صورة للشيخ خليفة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وكتبت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزله منازل الصالحين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان».

بينما كتبت الفنانة نور اللبنانية عبر حسابها على «تويتر»: «كل التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة وشعبًا في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

نجوم الفن ينعون الشيخ خليفة

وقدم الفنان السعودي محمد عبده التعزية لدولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» نعزي دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

وكتب المنتج نصر محروس قائلا: «أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات وشعبها في وفاة القائد المخلص والعظيم الرئيس الشيخ خليفة بن زايد.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته».