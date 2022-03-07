في عيد ميلادها.. أعمال فنية قدمتها حنان ترك بصوتها بعد الاعتزال

«قررت بفضل الله تعالى أن أعتزل التمثيل.. ديه الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى»، كلمات فاجأت بها الفنانة حنان ترك جميع جمهورها ومحبيها، في عام 2012، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نيشان، مقدم برنامج «أنا والعسل»، المُذاع على شاشة «الحياة».

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة حنان ترك، بعيد ميلادها اليوم الاثنين 7 مارس، إذ أنها من مواليد القاهرة، درست في معهد الباليه، ورقصت الباليه لفترة طويلة، قبل أن تدخل عالم التمثيل، وتقدم أعمالًا ناجحة سواء في السينما أو التليفزيون.

103 أعمال فنية لـ حنان ترك

قدمت الفنانة حنان ترك، نحو 103 أعمال فنية مكنتها من أن تدخل قلوب العديد من الجماهير، وتكوين شعبة جماهيرية كبيرة، ظلت تتابعها وتبحث عن أخبارها حتى بعدما أعلنت عن اعتزالها.

وخلال فترة اعتزالها الوقوف أمام الشاشات، كانت الفنانة حنان ترك، تشارك بصوتها في عدد من الأعمال الدرامية، مثل: مسلسل الرسوم المتحركة «كليم الله»، ومسلسل «الإمام البخاري»، والمسلسل الإذاعي «النداهة»، وغيرها من المسلسلات.

وعادت الفنانة المعتزلة حنان ترك، إلى جمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرة أخرى في عام 2020، وذلك بعد عامين من الاختفاء عن السوشيال ميديا، إذ بدأت بمشاركة متابعيها من جديد بأحدث إطلالتها، كما بدأت أيضًا أن تشارك زملاءها في الوسط الفني بالتعليقات في جميع المناسبات المختلفة، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

أعمال حنان ترك بعد ارتدائها لـ الحجاب

قدمت الفنانة حنان ترك، عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بعد ارتدائها للحجاب، قبل أن تبتعد نهائيًا عن الشاشات، والتي كان من أبرزها: «هانم بنت باشا»، و«المصلحة»، «أخت تريز»، و«نونة المأذونة»، «القطة العميا».