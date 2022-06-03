ترحيب الجمهور بحنان ترك في أول ظهور لايف لها: «بنحبك.. ماتغيرتيش»

إشادات عديدة نالتها الفنانة حنان ترك في أول ظهور لها لايف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي حذرت خلاله من صفحات تنتحل شخصيتها وتتحدث في السياسية والدين باسمها.

تعليقات الجمهور على ظهور حنان ترك

«يالهوي علي القمر وحشتيني أوي.. والله وبحبك جدا وفرحت لما عرفت إنك طالعه لايف، بجد فرحانة إن شفتك اوي».

وجاء تعليق آخر «حبيبتى كنت عارفة إن ده مش كلامك عشان مواضيع تافهة وانتى احسن من كده كتير»، وقال آخر: «والله أنا مش بتفرج ع فيديوهات ع الفيس بس حضرتك خليتيني اتفرج، وعلق اخر بسم الله ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظك انتي جميله وانسانه محترمة، ما اتغيرتيش ياحنان منذ ظهورك حتى الآن وانتي كما انتي ربنا يديم عليكي الصحة والعافية».

حنان ترك: مليش في السياسة

وقالت حنان ترك خلال اللايف «أولا أحب أشكر كل من وقف بجواري فترة مرضي سواء الجمهور أو الدكتور أشرف ذكي، الذي طلب مني فويس لطمأنت اصدقائي عن حالتي الصحية، ثانيا أحب أنوه عن صفحات تنتحل شخصيتي تتحدث عن الدين والسياسة، سياسيا أنا جاهلة جدا، أما دينيا فأنا قولت من أول ارتدائي الحجاب 2007 إني درست علوم شريعة على سبيل النجاة وليس الدعوة».