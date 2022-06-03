أبرز 5 تصريحات في أول ظهور لحنان ترك في لايف «أنا جاهلة سياسيا»

تواصلت الفنانة حنان ترك في أول ظهور لها مع جمهورها من خلال لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحذر من خلاله عن صفحات مزيفة تنسب تصريحات علي لسانها .

وكانت أبرز تصريحات حنان ترك كالتالي:

- أنشأت قناة على اليوتيوب واتواصل من خلالها معكم للرد علي أسئلتكم.

- أنا جاهلة سياسيا جدا ولست مؤهلة أن أعطي فتوى، لأني درست علوم شريعة على سبيل النجاة وليس الدعوة.

-هناك صفحات تنسب كلاما في السياسة والدين على لساني، الرجاء الابلاغ عنها.

- أنا أصغر من إني أفتي في الدين، وليس لي سلطة أن أحرم شيئا أو أحلله.

- أصحابي وحبايبي زعلوا مني عندما اعتقدوا إن البوستات التي نشرت من حسابات مزيفة منسوبة لي، والصراحة أخدت علي خاطري منهم عشان صدقوا.

حنان ترك تعلن عن ظهورها لايف لاول مره

وأعلنت الفنانة حنان ترك صباح امس عبر حسابها بموقع التدوينات القصير تويتر في تغريدتها عن ظهورها لاول مره لايف عالفيسبوك حيث كتبت حنان قائلة: «في صفحات كتير بتتكلم باسمي وأنا غير مسؤولة عنها، حبيت اعملكو فيديو مباشر من صفحتي الرسمية على الفيسبوك للتوضيح، هكون معاكم إن شاء الله لايف النهاردة الخميس الساعة 11 ونصف مساء بتوقيت القاهرة».

الهجوم علي حنان ترك

وقد تعرضت مؤخرا حنان ترك لهجوم شديد من جمهورها بسبب بعض التصريحان الدينه والسياسية علي عدد من الصفحات المزيفة تحمل اسمها،وحذرت حنان وقتها من تلك الصفحات وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها، وقدمت بلاغات لإدارة الفيسبوك لغلقها وحتى ذلك الوقت لم تغلق، وفي انتظار رد إدارة الفيسبوك فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر على الفيسبوك».