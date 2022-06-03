«واشنطن»: الاتفاق الأمني بين بكين وجزر سليمان مقلق

لمح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لـ صحيفة «نيكي آسيا»، إلى إمكانية إرسال قوات إلى تايوان، مشيرا إلى أن الاتفاق الأمني بين بكين وجزر سليمان غير مسبوق ومقلق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤولة أمريكية: يتعين معرفة كيفية التعامل مع نفوذ بكين في أمريكا الجنوبية

وقال أوستن، إن «واشنطن»، مستعدة لدعم تايوان بالسلاح لمواجهة أي تهديد صيني، فيما أشارت رئيسة القيادة الجنوبية العسكرية الأمريكية «ساوثكوم»، الجنرال لورا ريتشاردسون، إلى أنه يتعين على بلادها معرفة كيفية التعامل مع نفوذ بكين في أمريكا الجنوبية من خلال مبادرة «الحزام والطريق».

وأضافت ريتشاردسون، خلال حلقة نقاش افتراضية مع معهد الأمريكتين، أن الأمر بحاجة إلى التعامل معه وإلى مواجهته أو سيستمر في التسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي يعمل أيضا على مشاريع في أمريكا الجنوبية يمكنها تقديم بديلا لمشاريع البنية التحتية التي تمولها «بكين»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت المسؤولة العسكرية الأمريكية، أن 25 دولة من أصل 31 دولة في منطقة أمريكا الجنوبية لديها مشاريع بنية تحتية لمبادرة «الحزام والطريق» قيد التنفيذ.

من جانبها، شجبت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، رغبة «بكين» في الهيمنة على العالم، داعية خلال مؤتمر بالفيديو مع الصحافة الأوروبية، أوروبا لمواءمة مقاربتها مع «واشنطن» في مواجهة المنافسة من الصين.

«شيرمان»: «واشنطن» لا تبحث عن نزاع مع الصين

وأشارت شيرمان، إلى أن «واشنطن» لا تبحث عن نزاع مع الصين أو فصل اقتصادها عن الاقتصاد الصيني، وشددت المسؤولة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التحالف بين روسيا والصين، وهددت بكين بعواقب إذا قررت في أي وقت إرسال معدات أسلحة إلى «موسكو».