الصين تُهدد واشنطن بدفع «ثمن لا يطاق» بسبب موقفها من تايوان

حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستدفع «ثمنا لا يطاق»، إذا ما واصلت السير فيما وصفته بكين بـ«الطريق الخطأ» بشأن قضية تايوان، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد بلاده للتدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.

الخارجية الصينية: لا توجد قوة في العالم يمكنها تجنيب الداعين لاستقلال تايوان الهزيمة

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن تايوان: تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها في التلاعب بالكلمات بشأن مبدأ الصين الواحدة. لكني أريد أن أذكر الجانب الأمريكي بأنه لا توجد قوة في أي من أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها، يمكنها تجنيب الداعين إلى استقلال تايوان الهزيمة.

واتهم وانغ وين بين الولايات المتحدة بأنها أخلت بالوعود التي قطعتها بشأن قضية تايوان، وقوضت ودمرت مبدأ «الصين الواحدة»، كما أنها حرضت سرا وعلنا ودعمت الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان.

وفي تهديد صريح عالي اللهجة من الصين للولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه إذا استمرت الولايات المتحدة فيما وصفه بالمسار الخطأ، فإن ذلك لن يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها للعلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل وسيجعل الولايات المتحدة في النهاية تدفع ثمنا لا يطاق.

وتابع وانغ وين بين: «الصين لديها الثقة الكاملة والقدرة والاستعداد لاحتواء الأنشطة الانفصالية الهادفة إلى استقلال تايوان».

الصين: لدينا الثقة الكاملة والقدرة والاستعداد لاحتواء الأنشطة الانفصالية

وأنهى المتحدث باسم الخارجية الصينية تصريحاته، قائلا: «أنصح الولايات المتحدة بالاستماع إلى أغنية صينية قديمة مشهورة تقول إنه عندما يأتي صديق، نرحب به بنبيذ جيد، وعندما يأتي ابن آوى، نرحب به ببندقية الصيد، حسب قوله».

جاء ذلك في الوقت الذي نفذت فيه طائرات استراتيجية صينية وروسية دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما أعلنت كل من روسيا والصين، وذلك في أول تحرك عسكري مشترك من نوعه، معلن، منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا.