الصين تستعد للمواجهة مع الولايات المتحدة في تايوان

استعرضت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قيام الجيش الصيني بثلاث مناورات قتالية حول تايوان في شهر واحد وسط توترات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان.

تعزيز الاستعداد القتالي للجيش الصيني

ونقلت الصحيفة عن القيادة الشرقية لجيش التحرير الصيني أن المناورات العسكرية، والتي تستهدف التعاون بين واشنطن وتايوان، بالتزامن مع مغادرة السناتورة الأمريكية تامي داكويرث البلاد، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، قالت خلالها زعيمة تايوان تساي إنج ون، إن هناك خطة التعاون بين الحرس الوطني الأمريكي والقوات المسلحة التايوانية قيد الإعداد.

وتابعت الصحيفة الصينية أنه من المهم للجيش الصيني أن يعزز الاستعداد القتالي الملموس بالإضافة إلى إرسال تحذيرات «عادلة»، حيث أن تعاون الحرس الوطني الأمريكي مع القوات المسلحة التايوانية يمكن أن يعزز القدرة الحربية للقوات التايوانية في المناطق الحضرية، مما يمثل محاولة انفصالية أخرى لمقاومة إعادة التوحيد بالقوة.

إجراءات ضرورية لمواجهة الولايات المتحدة

ووصفت الصحيفة المناورات التي يقوم بها الجيش الصيني بـ«الإجراء الضروري» ردًا على التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان، حيث تم تنظيم دورية استعداد قتالي مشتركة متعددة الخدمات في المياه المحيطة بجزيرة تايوان وفوقها، حسبما أعلن الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القوات الشرقية في الجيش الصيني وتابعت الصحيفة أن تعد هذه التدريبات العسكرية واسعة النطاق تعد الثالثة التي تم الإعلان عنها خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث تم الإعلان عن تدريبات مشتركة تحيط بجزيرة تايوان من الشرق والجنوب الغربي في 9 مايو، وتم الإعلان عن دورية تنبيه مشتركة بالإضافة إلى تدريبات قتالية في المياه المحيطة بالجزيرة وفوقها في 25 مايو.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة اتخذت مؤخرًا خطوات متناقضة بشأن مسألة تايوان، قائلة شيئًا ما بينما تفعل شيئًا آخر، وتشجع وتدعم بشكل علني أو سرا قوة «استقلال تايوان».