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مدبولي: مشروعات البنية الأساسية وفرت 5 ملايين فرصة عمل لشبابنا

كتب:

محمد عزالدين
10:14 ص | الجمعة 03 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها تحدٍ ضخم بأن كل عام يحتاج تقريبا مليون فرصة عمل جديدة، «منذ 2014 كان ينظر للمشروعات القومية والبنية الأساسية أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر لبناء هذه الأساسيات المطلوبة لكن هذه المشروعات في حد ذاتها كانت تخلق فرص عمل كبيرة للغاية استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق 5 ملايين فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، «الدولة موازية مع ذلك تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016 وقدرنا من خلاله بنجاح كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري وأن نضعه على الطريق الصحيح».

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