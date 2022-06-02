رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامى للتنمية، مثمناً الدور الإنمائي الذى يقوم به البنك فى الدول الأعضاء. وأضاف أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على كافة مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل تزايد حجم التداعيات التى يتوجب مواجهتها.

وأوضح مدبولى أنه يتطلع لتبنى البنك فى الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفى مقدمتها الغذاء والطاقة، خاصة إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التى تستهدف التعامل مع التحديات التى نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم فى تحقيق طموحات شعوبها.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد فى كافة أنشطة البنك ومشروعاته.

كما رحب بما طرحه رئيس الوزراء بشأن مقترحات تعزيز التعاون فى الفترة المقبلة لمواجهة الظروف العالمية وتحديات المرحلة الراهنة، مؤكداً أن البنك سيكثف مشاوراته مع الدول الأعضاء لبلورة مقترحات محددة لتطوير التعاون فى هذه المجالات.