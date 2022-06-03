مدبولي: حققنا نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا عكس باقي الدول

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما كانت هذه الدولة قادرة على الصمود في جاائحة كورونا، «الحمد لله بسبب هذه الخطوات المهمة التي قامت بها الدولة نجحنا في استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، «مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم على مدار عامي جائحة كورونا في استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية، والعالم كان ينمو بصورة سلبية أو ينكمش لكن في مصر كانت من الدول القليلة التي حققنا معدل نموا 3.6% و3.3% في عامي كورونا».

الحكومة وضعت رؤية لمواجهة التحديات

وتابع: «خلصنا من كوفيد 19 للأسف جاءت بعدها اضطراب سلاسل الإمداد والتضخم وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية التي يعاني منها الآن العالم، لكن إحنا كحكومة كنا واضعين رؤية إنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية نبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص بحيث يكون المحرك الأساسي لكل المشروعات التنموية».

مدبولي: نجحنا في عمل البنية الأساسية اللازمة

وواصل: «إحنا من وجهة نظرنا كدولة نجحنا في عمل البنية الأساسية اللازمة ولكن عملنا أيضا بيئة تشريعية كانت مطلوبة في هذه الفترة لتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار والعمل، مثل تعديلات قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين؛ والتي تهدف لتمهيد الطريق من الناحية التشريعية للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة».