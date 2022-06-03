تقارير: تريزيجيه يتفق مع بشكتاش.. والنادي التركي يفاوض أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية تركية إلى اقتراب محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري وفريق أستون فيلا الإنجليزي، من الانضمام لصفوف بشكتاش التركي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف إسطنبول باشاك شهير التركي بنهاية الموسم المنتهي.

وأكدت صحيفة «تركيا جازيتا» أن جيهون كازانجي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، قد توصل لاتفاق مع تريزيجيه من أجل الانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل، وسط ترحيب لاعب المنتخب المصري بهذه الخطوة بعد ابتعاده عن الصورة في نادي أستون فيلا، وخروجه من حسابات ستيفين جيرارد، مدرب الفريق.

وكشفت الصحيفة أن مديري النادي يعملون على إتمام التفاوض مع إدارة نادي أستون فيلا من أجل التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبته عدم في تجديد إعارته لنادي باشاك شهير التركي.