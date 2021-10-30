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محمود مسلم

تريزيجيه يبدأ خطوات العودة لصفوف أستون فيلا

كتب:

الوطن
07:07 م | السبت 30 أكتوبر 2021
محمود حسن تريزيجي

محمود حسن تريزيجي

 اقترب النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، من العودة للمشاركة في مباريات الفريق، وذلك بعد أن تعافى من إصابته.

ونشر تريزيجيه صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أثناء ظهوره في تدريبات أستون فيلا، وكتب عليها: «Loading»، في إشارة إلى اقترابه من العودة.

تريزيجيه يسعى لاستعادة مستواه

ويسعى لاعب منتخب مصر لاستعادة مستواه سريعًا، حتى يتمكن من الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، في مباريات أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، بعد تعافيه من الإصابة.

كما يرغب تريزيجيه في العودة إلى منتخب مصر، بعد أن غاب عن مبارياته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم.

لمزيد من التفاصيل من هنا.

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