تريزيجيه يبدأ خطوات العودة لصفوف أستون فيلا

اقترب النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، من العودة للمشاركة في مباريات الفريق، وذلك بعد أن تعافى من إصابته.

ونشر تريزيجيه صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أثناء ظهوره في تدريبات أستون فيلا، وكتب عليها: «Loading»، في إشارة إلى اقترابه من العودة.

تريزيجيه يسعى لاستعادة مستواه

ويسعى لاعب منتخب مصر لاستعادة مستواه سريعًا، حتى يتمكن من الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، في مباريات أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، بعد تعافيه من الإصابة.

كما يرغب تريزيجيه في العودة إلى منتخب مصر، بعد أن غاب عن مبارياته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم.

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