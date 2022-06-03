بينيت يهاجم نتنياهو: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

وجه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى الإسرائيليين دعا فيها إلى دعم الائتلاف الحكومي من أجل الاستقرار السياسي، معتبرًا أن المعارضة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو «تبث السموم في نفوس الإسرائيليين».

الحفاظ على الاستقرار السياسي

في رسالة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة، ناشد نفتالي بنيت الإسرائيليين للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار، مشيرًا إلى أن إسرائيل مرت بواحدة من أصعب اللحظات على الإطلاق عندما كان هناك فوضى انتخابية لا نهاية لها تسببت في شلل حكومي.

واعتبر بينيت أن تل أبيب أظهرت ضغفًا كبيرًا في وجه «عدو قاتل أطلق الصواريخ على القدس، ووقعت في شرك عبادة رجل واحد واستعباد طاقة الدولة لاحتياجاته القانونية»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو والذي يقود المعارضة الآن، ويُحاكم بتهم الفساد.

مزيج متباين من الأحزاب الإسرائيلية

وفي الرسالة، قال بينيت إنه شكل تحالفه العام الماضي من مزيج متباين من الأحزاب الإسرائيلية ما بين الوسطية واليسارية واليمينية من أجل إنقاذ البلاد على الرغم من الانتقادات اللاذعة من الجناح اليميني.

وأضاف بينيت: «جنبا إلى جنب مع زملائي في الحكومة أعدنا الوظائف والنمو إلى إسرائيل التي كانت عند مفترق طرق تاريخي»، مضيفًا: «إما نمضي قدما في دولة فاعلة، أو ننزلق مرة أخرى إلى الفوضى والكراهية الداخلية والضعف الخارجي واستعباد الدولة تلبية لاحتياجات رجل واحد» ، وذلك في إشارة أخرى لرئيس الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو.

وشدد بينيت في رسالته التي قال إنها دعوة إلى العمل على أنه يجب اتخاذ إجراء إذا كانوا لا يريدون التراجع إلى الوراء.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينيت على وشك السقوط بعد فقدان الأغلبية بانسحاب النائبة عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي، بينما يستعد نتنياهو للعودة مرة أخرى مستغلًا ما يحدث.