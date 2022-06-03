القابضة للمياه تستعرض رؤيتها حول «الملوثات» بمؤتمر دول حوض المتوسط

قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التشاور ونقل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة بين الدول أمر في غاية الأهمية، خاصة الدول التي سبقتنا في مجال البحوث والتطوير والتكنولوجيات المبتكرة.

متابعة ثورة التطور التكنولوجي السريعة والمذهلة

وأشار استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى إن نقل التكنولوجيا وتوطينها أصبح أمرا حتميا في ظل محدودية الموارد بالدول النامية حتى يمكن متابعة ثورة التطور التكنولوجي السريعة والمذهلة.

وضع خطط استباقية للكشف المبكر عن الملوثات الكيميائية الطارئة والبيولوجية

وأضاف استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أثناء كلمته التي ألقاها بمؤتمر خبراء المياه بدول حوض البحر المتوسط ومعهد البحر المتوسط للمياه في فرنسا، أن المؤتمر يبحث التشاور في مجالات ملوثات المياه خاصة الطارئة منها Emerging Contaminants والقوانين الدولية المنظمة بشأنها ومقارنة المعايير القياسية لها Standard، وطرق وأساليب التحكم فيها في دول حوض البحر المتوسط والشرق الاوسط، ووضع خطط استباقية للكشف المبكر عن الملوثات الكيميائية الطارئة وكذلك البيولوجية.

توجيه الخطط البحثية وتمويلها للاحتياجات الفعلية

وأشار استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أهمية البدء من حيث انتهى الآخرون وتوجيه الخطط البحثية وتمويلها للاحتياجات الفعلية ومشاكل وتحديات قطاع المياه والقطاعات المختلفة والتركيز على الأبحاث التطبيقية.

تحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية

فيما استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فريق الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSS لمتابعة سير الأعمال والتجهيزات الإنشائية لإنشاء معمل مركزي بمحطة مياه التشيكي المرشحة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، لتحقيق منظومة مائية ذات جودة عالية.