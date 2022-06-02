فريق «IWSS» يتفقد مشروع تجميع مياه الصرف الصحي في درنكة بأسيوط

استقبل اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فريق مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSS»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة أهم مخرجات مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه مجريات الأحداث بمشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقرى دير درنكة ودرنكة الجديدة، والممول أيضا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة «IWSS».

ويضم المشروع 3 محطات رفع وهي «محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية»، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، لتحقيق استفادة لـ 7 آلاف نسمة، فضلا عن مليون زائر لدير السيدة العذراء «مسار العائلة المقدسة» على مدار العام.

دعم قطاع مياه الشرب

وأعرب المهندس عاطف عـزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية، وبصحبته عدد من ممثلي المشروع، عن سعادته لما تم الوصول إليه من إنجاز في العمل على هذه المشروعات، آملاً أن يحقق المشروع الهدف المرجو منه، ويدخل في نطاق الخدمة في أقرب فترة ممكنة طبقا للجدول الزمني المعد لذلك.

مشاهدة مركزالتدريب

وعلى هامش الزيارة، شاهد الفريق مركز التدريب الرئيسي والدورات التدريبية القائمة بمختلف قاعاته المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء الورش التدريبية للارتقاء بالكفاءة المهنية للعاملين بالشركة، هذا بجانب وتدريب الفرق الطلابية المختلفة بكليات العلوم والهندسة والدبلومات الفنية، هذا بجانب الورش التدريبية التشاركية، والتي تأتي بمشاركة الشركات الشقيقة لخلق فرص جديدة لتبادل الخبرات في المجال الخدمي الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على سلامة الخدمة المقدمة وسرعتها.