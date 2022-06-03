محافظ الشرقية: لا تهاون في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالزقازيق

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بإزالة فورية بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية الحسينية ثاني علي مساحة 30 متر وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

إيقاف مواطن أثناء الشروع في بناء مخالف

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإيقاف أحد المواطنين أثناء الشروع في البناء بالمخالف وشد الخشب استعدادا للصبة بناحية قراجة التابعة للوحدة المحلية بالقضاة وتم وقف الأعمال وفك الخشب وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة فورية لمبنى بالدبش

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة فورية لمبنى بالدبش عبارة عن سور بطول بكفر العزازي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة بناء مخالف بقرية القراقرة عبارة عن سور 5 أمتار وأعمدة معدة للصب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بغيته وقسم الإشغالات وشرطة المرافق برئاسة المركز بتنفيذ حملة إزالة لسمل خرساني في المهد بمساحة 80 متر طولي تقريبًا، وإزالة سور بالأخشاب معد لإقامة مكان للتصوير الخارجي بقرية عزبة أبو سمران وتمت الإزالة الكلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مباني مقامة في المهد

وقامت الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة بحملة إزالة لمبني بالدبش الأبيض بعزبه الكيلاني بالبر الشرقي التابعة لوحدة كفر أيوب على مساحة 80 متر داخل سور قديم، فتم على الفور إزالة المباني المقامة في المهد وإيقاف الأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة بتنفيذ حملة تصدي لأعمال مخالفة سور خرسانات مسلحة وغرف مسلحة على مساحات متفاوتة سور على مساحة 70 م طولي والغرف على مساحة 200 متر بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.